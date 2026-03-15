Viaje de riesgo a Santa Fe y el segundo del Chacho

Boca tiene una riesgosa visita a Santa Fe para enfrentar a Unión que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. El xeneize llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera.

Boca, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

River, que viene de ganarle 2-1 a Huracán en el debut de Eduardo Coudet como entrenador, recibe a Sarmiento de Junín en busca de un nuevo triunfo que le permita afianzarse aún más en los puestos de clasificación a los playoffs.

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Esta victoria les permitió acomodarse en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo podrían meterse de lleno en la pelea por la punta.

Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing y si hoy lograra un triunfo podría pelear los puestos de clasificación.