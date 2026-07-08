Sacarle la corona al campeón no será una tarea sencilla

El fútbol, sobre todo en los Mundiales y particularmente en la Argentina, y en especial con todo lo que hace Messi, tiene ese poder hipnótico como el mar y como el fuego, que uno puede estar horas y horas y horas viéndolo y en ningún momento va a sentir que se cansa.

Uno agradece a la vida poder ver demostraciones como la de ayer, y también se agradece al fútbol por transmitir las emociones que transmite. Al mismo tiempo, se detiene a pensar cuántas cosas pueden ocurrir en este caso, un partido de fútbol, tan parecidas a cómo es la vida. Ese concepto, esa idea que a veces se repite y en muchas oportunidades de tanto repetirse se deforma, del “se juega como se vive”, cuando se entiende y cuando se analiza y cuando se pone sobre el tamiz, sin caer en las exageraciones, tiene mucho de verdad.

Argentina vs Egipto

En cada uno de los partidos que ha jugado la Argentina hay parte del sufrimiento, de la resiliencia, del corazón, del talento, de la improvisación y del método, del esfuerzo, la creatividad. Pero también del trabajo, de lo que cada uno de nosotros todos los días ponemos en nuestro movimiento, en nuestra cotidianidad, en nuestra acción de vivir la vida.

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Y aunque esto pueda parecer exagerado o filosófico, finalmente es lo que termina ocurriendo, es todo lo que nos pasa frente a un partido de fútbol. Confirmando eso que dice Sacheri en la portada de sus libros, que para aquellos que creen que el fútbol es una pavada, o que el fútbol no genera demasiado, él siempre dice “yo no sé qué es lo que les pasará a ellos con la vida, yo sé lo que me pasa a mí con el fútbol”.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

El coraje real, la valentía de verdad a la hora de establecer una contienda, como en este caso deportiva, es la capacidad que se puede tener para competir. Y hablo de competir, porque es una de las virtudes más importantes que tiene este equipo, sino la más grande. Si en el partido frente a Cabo Verde estuvimos muy cerca del abismo, ayer contra Egipto la Argentina se arrojó al vacío y no sabía si al arrojarse, y al caer, iba a quedar en condiciones de reconstruirse y seguir adelante.

Argentina vs Egipto

El partido para la Argentina fue la valentía de en un momento pensar que lo podía perder y que eso no lo frenara para ir intentar ganarlo, eso es el coraje de verdad a la hora de competir. Eso es la valentía en serio a la hora de intentar ir por una victoria. No medir qué es lo que vos vas a dejar en el camino, que muchas veces puede ser la derrota en pos de ir a buscar la victoria. Y desde eso, que incluye el corazón, que incluye el siempre creer, que incluye tenerlo a Messi como líder, que incluye un quite increíble como el de Paredes, entendiendo que esa es la síntesis de cómo un futbolista interpreta a la perfección qué es el fútbol en función de tiempo, distancia y espacio.

Querer ganarlo con un entrenador como Scaloni afuera, querer ganarlo con un tipo como el Cuti Romero, con un corazón gigante adentro de la cancha, es lo que probablemente nos va a quedar como imágenes inolvidables y que nos van a hacer sentir que la abstinencia de este primer día raro sin fútbol, en un Mundial, que ya definitivamente va a ser inolvidable, es lo que nos va a permitir atravesarlo.

Esta columna es la transcripción del editorial de Román Iucht en el programa “Cueste lo que Cueste"