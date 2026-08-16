Salvaje agresión a golpes contra jugadores de Patronato de Paraná

La violencia en el fútbol otra vez dijo presente. Varios de los integrantes del plantel de Patronato de Paraná, equipo que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría de la Argentina, fueron agredidos salvajemente por un grupo de integrantes de la barrabrava del club a su llegada a la capital de entrerriana. El detonante fue la dura derrota por goleada que Patronato sufrió en su visita a Colón de Santa Fe, por la fecha 25 del torneo, donde cayó por 3 a 0, complicando su situación en la tabla de posiciones donde se ubica penúltimo en la Zona B.

Tras la derrota sin atenuantes, el plantel regresó en micro a Paraná y los integrantes de la barra los esperaron en el estadio Prebístero Bartolomé Grella donde los jugadores debían retirar sus pertenencias antes de regresar a sus hogares. Hubo amenazas y también muchos golpes que provocaron traumatismos de diverso tipo y cortes en diferentes partes del cuerpo a varios de los agredidos. El arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz resultaron los más afectados.

A Díaz debieron vendarle la cabeza por un corte que sufrió, según pudo apreciarse en las imágenes que difundió en X el periodista @gabyobelar1. El arquero Sosa exhibía las huellas de un fuerte golpe en su rostro. Durante la semana Sosa había hecho declaraciones contra los dirigentes de la institución rojinegra y había expuesto una deuda salarial por el no pago de los sueldos de mayo y junio.

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Ante la agresión, debió intervenir personal de la Investigaciones de la Policía de Entre Ríos que debió intervenir en el lugar ante el nivel de violencia de los inadaptados. Los jugadores más afectados tuvieron que ser llevados a distintos centros de salud para que sean atendidos. Algunos testigos dijeron que los barras golpearon portando armas de fuego.

Patronato, que en los últimos años supo estar varias temporadas en Primera División, atraviesa un mal momento deportivo. Lleva 11 partidos sin ganar con 4 derrotas y 7 empates que lo dejaron en el penúltimo lugar de la Zona B con 24 unidades. Debajo solamente tiene a Güemes de Santiago del Estero con 20, está peleando la permanencia para no descender al Federal A.

Ayer, ante Colón, por la fecha 25 el conjunto santafesino ganó con los goles de Toledo, Ignacio Lago y Muñoz. Patronato terminó el partido con 10 jugadores ya que a 16 minutos del final sufrió la expulsión de Franco Meritello