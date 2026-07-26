Un fuerte golpe en la cabeza de un compañero de Messi en Inter Miami encendió todas las alarmas

El delantero argentino nacionalizado mexicano, Germán Berterame, sufrió un fuerte golpe en la cabeza a los 25 minutos del segundo tiempo en el partido que su equipo Inter Miami jugó ante Montreal FC por la Major Soccer League estadounidense que alarmó a todos los presentes en el estadio

Berterame fue a cabecear una pelota con el defensor boliviano Efraín Morales en el área rival y cuando cayó pegó su nuca contra el césped. Alertados por un compañero de Morales que estaba cerca, los médicos ingresaron rápidamente para asistir al atacante quien permaneció inmóvil durante unos minutos. Tras inmovilzarle el cuello lo trasladaron a un hospital para hacerle estudios y controlar su evolución.

Quien llevó tranquilidad cuando finalizó el encuentro fue el director técnico del equipo que tiene en sus filas a Lionel Messi, quien aún se encuentra de vacaciones en la Argentina luego de su participación en el Mundial. Guillermo Hoyos aportó calma sobre el estado del jugador surgido de San Lorenzo de Almagro. En conferencia de prensa, el entrenador sostuvo que Berterame “está consciente, su familia está en conocimiento y están tranquilos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lionel Messi, tras el Mundial 2026, fue a ver un partido de la Primera C: los detalles

“Ha sido un momento muy duro lo que pasó con Germán. En el salto hay un codazo por el que cobran penal. Cae como si fuese un peso muerto, es como que ya estaba inconsciente. Gracias a Dios está bien. Todos ayudaron muchísimo. Es un deporte que amamos, pero ante una situación de vida, lo más importante es la salud”, añadió el director técnico argentino.

El partido en el que ganó por 1 a 0 el conjunto de Miami pasó a un segundo plano por lo que ocurrió con el atacante. El único gol lo convirtió el uruguayo Luis Suárez, de penal. El árbitro consideró que en esa jugada en la que cayó Berterame en el área correspondía sancionar la pena máxima que Suárez luego transformó en el único tanto de la noche en suelo canadiense.

Más allá de la victoria y de las ausencias de Messi y también de Rodrigo De Paul, quienes retornarían a los entrenamientos recién la semana que viene, en "Las Garzas" se produjo el debut en la mitad de la cancha del brasileño Casemiro, quien en las últimas temporadas había formado parte del plantel de Manchester United de la Premier League inglesa.