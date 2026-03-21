Una serie de chats comprometen a un dirigente y a Lobo Medina

Una serie de chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, hijo de un dirigente del fútbol rionegrino y ex mano derecha del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se filtraron en las últimas horas y estarían vinculados a posibles “arreglos” de partidos.

Las capturas de pantalla de las conversaciones entre los protagonistas indican que el árbitro solicitaba un monto de dinero a cambio de dirigir ciertos encuentros, específicamente a Tigre, y considerando “laburar” a cobrar a favor del club designado.

Las conversaciones se filtraron ya que Beacon, investigado en la causa que entrelaza a la AFA con Sur Finanzas por lavado de dinero, se estaría erigiendo como un imputado colaborador, al haberse peleado con Toviggino en septiembre del año pasado.

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Los chats datan de los últimos meses de 2021, con un mensaje inicial en el que el dirigente se presenta como “amigo de Pablo” y cita al colegiado a presentarse en una oficina, exactamente el 12 de octubre, día en el que Tigre enfrentó a Mitre por la fecha 29 de la Primera Nacional.

El partido concluyó con un empate 3-3 en el estadio José Dellagiovanna. Algo más de tres horas y media después del inicio del encuentro, Lobo Medina le escribió al dirigente para afirmar: “Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, a lo que Beacon respondió: “Dejaste todo hermano, tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

Además, en el día anterior, Beacon, que está investigado por haber participado en la compra de la mansión de Pilar, conversó con su entonces amigo Pablo Toviggino, quien le comentó: “Me pide 400 Lobito, ¿Llegamos?”, para luego enterarse de que ya tenían una reunión pactada en su oficina.

Ante esto, el diputado de la Coalición Cívica por la Capital Federal Facundo Del Gaiso afirmó que presentará una denuncia contra Lobo Medina durante la jornada del viernes (ayer), asegurando que “los árbitros van a tener que explicar a la Justicia este escándalo”, que los arbitrajes “arreglados tienen que investigarse” y dudó si son “parte de una estafa, un negocio del juego online o del accionar mafioso”, esperando que la situación se detenga antes de que depare en “una tragedia en una cancha”.