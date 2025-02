Vélez lo pudo ganar en el final, pero San Lorenzo zafó por su arquero

Jugaban Vélez y San Lorenzo y había promesa de buen fútbol, o al menos de un partido entretenido. El último campeón de la Liga Profesional contra un San Lorenzo renovado, que había dejado su pésimo 2024 en el placard y asomó en este torneo con otra actitud y, sobre todo, con otro juego: más prolijo, más sólido en defensa y efectivo en ataque.

En definitiva, el equipo de Miguel Ángel Russo cumplió con esas características. Lo que no cumplió fue el partido, o la expectativa de que Vélez vuelva a ser el equipo que fue hasta hace pocas semanas. ¿Es responsabilidad de su nuevo entrenador, Sebastián Domínguez, quien reemplazó a Gustavo Quinteros? Probablemente. Pero Vélez extraña mucho a tres jugadores: a Valentín Gómez, comprado por el magnate Foster Gillett y por ahora sin club; a Claudio Aquino, en el Colo Colo; y a Thiago Fernández, lesionado. A eso se le suma una rispidez interna que quedó visibilizada con la pelea de Braian Romero y Elías Gómez, que les costó la titularidad. La responsabilidad es táctica y también vinculada al manejo del grupo.

Nadie puede negar que las situaciones más claras del partido (que fueron poquísimas) las tuvo Vélez. El local, a pesar de todas sus limitaciones, tomó la iniciativa desde el inicio del partido, pero le faltó efectividad en el tramo final de la cancha. Pero no convirtió, entre varias razones, por la defensa de San Lorenzo. Primero por Daniel Herrera, que a los 16 quizás protagonizó una jugada clave en el desarrollo del partido. No fue un gol propio, no fue una gambeta, sino una barrida que a los relatores y comentaristas les gusta definir como “providencial”, una palabra que probablemente solo pueda usarse en ese contexto o situación. Bueno, Herrera hizo eso: se barrió en el área y detuvo un tiro con destino de gol.

La otra fue en el final, a los 47, cuando Romero –que entró en el segundo tiempo– quedó mano a mano con Gill y el arquero paraguayo le puso la cara a la pelota. Era gol, pero lo evitó, cuando casi no quedaba más margen. El resultado final fue paradójico y bastante sintético de lo que sucedió en la tarde de Liniers: por un lado, Vélez sumó su primer punto en el torneo, aunque sigue sin anotar goles. Del otro, San Lorenzo se mantiene invicto, llegó a los ocho puntos y lo que es mejor: Gill –el arquero que le dio certidumbre a un arco que estuvo mucho tiempo en vilo– sigue sin recibir goles.