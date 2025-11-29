Verón endurece sus críticas a la AFA y alerta por riesgos deportivos para Estudiantes en 2026

Juan Sebastián Verón rompió el silencio luego de que Asociación del Fútbol Argentino sancionara a Estudiantes de La Plata por el “pasillo de espaldas” que sus jugadores le hicieron a Rosario Central, el último domingo, un hecho que recrudeció la tensión dirigencial que se vivió estos días.

En declaraciones a distintos medios, Verón repasó los motivos del desplante, cuestionó el accionar de Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino y advirtió por posibles consecuencias graves para su club.

Agencia Noticias Argentinas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Verón —en diálogo con Radio Con Vos—, la medida disciplinaria y los ataques que denuncian de parte de algunos dirigentes son un “mensaje” contra quienes cuestionan las decisiones de AFA: “Nos sentimos amenazados y obligados a hacer cosas que no se habían hecho antes”.

Añadió que su postura no era un gesto contra Rosario Central: sostuvo que el “espaldazo” fue un cuestionamiento institucional, no un agravio personal.

Verón también descartó pretender ahora la presidencia de AFA, y aclaró que su único interés es defender los derechos de su club.

Pero advirtió con contundencia que esta disputa podría tener consecuencias dolorosas: “Puede terminar en un descenso”, alertó, imaginando situaciones adversas como arbitrajes desfavorables, presiones o persecución.

Finalmente, anunció que apelará la sanción que pesa sobre él —una suspensión de seis meses — y denunció lo que considera una persecución de dirigentes de AFA.

En diálogo con Radio Rivadavia, Verón aseguró que la sanción a él y los jugadores busca “callar, disciplinar y mandarle un mensaje a los demás”. Aunque enfatizó en que eso no lo hará correrse: seguirá al frente de la institución porque “el club lo necesita” y “la gente acompaña”.

El presidente de Estudiantes se mantuvo firme en su postura de no arrepentirse por el incidente del “pasillo” a Rosario Central, explicando que fue una acción espontánea que surgió como respuesta a la obligación de realizar un reconocimiento.

Verón criticó que, en su opinión, se apropian de un fútbol que debería ser de los socios. “Ese espíritu de fútbol tiene que estar, no nos pueden sacar eso que tienen los clubes”, afirmó con convicción.

Elexfutbolista consideró que el intento de obligar a realizar el “pasillo” a Rosario Central fue parte de un contexto más amplio donde “no puede dar lo mismo ganar un torneo o no ganarlo” y subrayó que si el esfuerzo de los jugadores y clubes “quedan a un costado y no tienen valor”, se desvirtúa la competencia.

Consideró que la sanción constituye un mensaje hacia Estudiantes y remarcó que percibe un trato desigual respecto de otros clubes. En esa línea, cuestionó que la decisión de otorgar el título a Rosario Central se hubiese tomado sin debate ni votación clara, algo que describió como “impuesto”.

En otra de sus intervenciones, dijo estar preocupado por la posibilidad de que el clima generado termine afectando a Estudiantes en la competencia. Según explicó, su inquietud está ligada al temor a arbitrajes adversos o decisiones institucionales que, a su entender, podrían perjudicar al club: “Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR, porque ahí se resuelve todo”.

El periodista Ernesto Tenembaum, hincha de Estudiantes, le preguntó si el Pincha iba a salir campeón. Pero Verón fue cauto con respecto al partido de hoy contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Si bien definió a Yael Falcón Pérez como “buen árbitro”, enseguida lanzó: “La mística... Sabes cómo te bajan la mística, en un segundo te la bajan”.