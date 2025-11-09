Volvieron los papelitos en el recibimiento de Boca en el Superclásico y Dua Lipa dijo presente en la Bombonera

En una nueva edición del Superclásico, Boca le ganó 2-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura y los hinchas que colmaron la Bombonera llenaron la tarde porteña con fuegos artificiales, banderas, humo azul y amarillo, serpentinas y papelitos. En el partido también dijo presente la cantante británica Dua Lipa en uno de los palcos de la cancha y generó un revuelo en el ambiente del fútbol argentino.

Desde muy temprano, los hinchas comenzaron a llegar a las inmediaciones de Brandsen 805 y desde la entrada en calor se oyeron cánticos para el local. La euforia llegó cuando los equipos ingresaron al campo de juego junto al árbitro Nicolas Ramirez.

En ese momento, un lluvia de papeles cayó desde las tribunas, al mismo tiempo que desplegaron tres telones donde se ubica el grueso de la hinchada. Desde la zona de los palcos se desplegó una bandera con la frase: “Boca es grande por su gente” y del lado de la platea otro trapo enorme con el título: “La 12. La leyenda continúa”.

El recibimiento fue presenciado también por la estrella pop Dua Lipa, quien aceptó la invitación de la dirigencia de Boca para presenciar el partido. Su visita se produjo tras dos presentaciones en el Estadio Más Monumental, donde ofreció conciertos este viernes y sábado.

En la previa al Superclásico, la incertidumbre sobre la presencia de la artista se mantuvo hasta último momento. A primera hora del día, la cuenta oficial de River publicó imágenes de la cantante luciendo la camiseta del club, pero finalmente fue vista en el palco número cinco de la Bombonera, junto a su equipo de seguridad y con el uniforme de la Selección Argentina.

Dua Lipa en la bombonera

Dua Lipa colmó el estadio Monumental de Nuñez durante sus dos presentaciones en Buenos Aires, donde sorprendió al público al interpretar “Tu misterioso alguien”, tema de la banda pop argentina Miranda. También homenajeó a Soda Stereo al cantar “De música ligera”.

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca derrotó a su clásico rival y se aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla anual. La victoria del Xeneize agudiza la crisis del Millonario, que sumó su sexta derrota en las últimas siete presentaciones en el campeonato y podría terminar la fecha en zona de Copa Sudamericana.

