Y ahora Egipto, esto no para

Hubo cámaras hiperbáricas, piletas de hielo, masajes y demás. Mucho descanso. Entrenamiento en gimnasio el sábado porque llovió y el domingo liviano apenas. Recién el lunes hubo algo más de táctica y movimiento. El descanso es el entrenamiento invisible y en este tipo de competencias mucho más. Y en el medio siempre la aparición de los familiares y amigos. La contención y el buen ánimo son gran parte del secreto de este grupo.

Hay un dato que también pinta muy claro la relación de este equipo y cómo se mueven entre ellos. En el año, el cuerpo técnico de Scaloni se “divide” a los futbolistas. Es para hacerles un seguimiento en sus clubes y fuera de competencia de la Selección (eliminatorias y amistosos). Ayala y Samuel tienen algunos; Aimar y Matías Manna otros; el mismo Scaloni unos pocos. Es un modus operandi oculto y secreto pero que todos saben. Cada jugador tiene a su cuidador y su cuidador repasa el día después de los partidos. El cómo están tras jugar en sus Ligas. Si hay una lesión, cómo siguen con sus familias, etc.

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En pleno Mundial, o Copa América, hay más un “todos juntos”, pero también hay charlas de los “cuidadores” con los futbolistas. Nada invasivo. Todo casual. Todos los jugadores saben que cuando se acercan los entrenadores habrá una charla en la que, muy relajadamente, habrá dos o tres preguntas de rutina (familiares, sensaciones generales, hasta el calor, la lluvia y algún resultado de la Copa del Mundo), algo de charla del partido anterior y mucho de cómo está cada uno físicamente y qué ven del rival que viene.

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No se miente en esas charlas. La sociedad que estos futbolistas han armado no permite que eso suceda. Se dice la verdad. Aunque duela. Porque un paso en falso puede dejar al equipo en inferioridad de condiciones. Y todos saben que, más a esta altura, no hay lugar para eso.

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Scaloni, Aimar, Samuel, Ayala y Manna se reúnen con rueda de mates cebados por Manna y hablan de cómo está cada uno de los jugadores. Manna ya tiene preparados videos para analizar a Egipto. Cada futbolista tendrá su tarea según el lugar en la cancha. Scaloni escucha cómo están sus futbolistas, ve las fuerzas y debilidades del rival, y elige por dónde ir. La decisión final es de él.

Un rato antes de enfrentar a Egipto (vale para cualquier rival), los jugadores sabrán el equipo. No es que ya lo saben todos de antemano y mucho rato antes. Que Tagliafico por Medina, que Paredes por Almada o que Julián por Lautaro son las cuestiones que a nosotros se nos caen de maduro como posibilidad de variantes. Ellos verán alguna cuestión más. Pero difícilmente cambien más de un jugador por línea de un partido a otro en este tipo de torneos. Solo por lesiones podría pasar eso.

Las cartas están casi echadas. Los futbolistas sienten que Cabo Verde llegó a tiempo para avisarles que acá no hay lugar para relajarse. La fase de grupos fue casi un paseo. En el primer mata/mata los africanos pusieron otra resistencia. Por algo dejaron afuera a Uruguay y no perdieron ni con España ni Arabia. Fueron duros. Y vino bien. Un despertador que, en el contexto justo, sirve como sirvió aquella derrota en Qatar en el debut.

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Acá el que pierde se va a casa. Argentina no subestima. La sensación del grupo es que se verá un equipo más agresivo “no se puede jugar a media agua” había dicho Enzo Fernández. Se enojó Scaloni cuando le insinuaron en conferencia de prensa que quizás el equipo subestimó al rival “eso no, si nos conocés sabés que eso no”, contestó.

Egipto tendrá que vérselas con Argentina. Nadie quiere vérselas con Argentina. Les toca a ellos. Y Argentina dará la cara. Como siempre. Esta sociedad armada entre jugadores, entrenadores, dirigentes, empleados de la Selección y, sobre todo, la gente, va por más. Como siempre. Ahora Egipto está en la mira. Que se preparen.