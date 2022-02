Ushuaia| Un grupo de delfines encalló en la costa y los vecinos los rescató

Un grupo de más de 20 delfines quedó varado en el muelle del Club Náutico en la costa de Ushuaia el domingo pasado por motivos aún no determinados. Muchos vecinos se acercaron a salvar a la mayoría de estas denominadas "falsas orcas" mientras que Prefectura Naval logró rescatar al resto.

Los mamíferos, en medio de la desorientación, comenzaban a chocarse entre ellos y con piedras de la costa, y por esto la mayoría necesitó de la ayuda de la gente que circulaba por la zona, quienes en muchos casos se arrojaron al agua para rescatarlos. Sin embargo, hubo dos cetáceos que quedaron atrapados debajo del muelle, lo que motivó el rescate por parte de Prefectura Naval Argentina, según informó TN.

El grupo de rescate del PNA, en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Tierra del Fuego, realizaron un operativo exitoso que logró que los delfines volvieran al mar sanos y salvos.

Muchos videos del momento comenzaron a aparecer por redes sociales, sobre todo en Twitter, donde usuarios que presenciaron el momento mostraron cómo los vecinos de la zona ayudaban a los desorientados delfines.

Las teorías detrás de la llegada de delfines al Club Náutico de Ushuaia

Ni la Prefectura Naval Argentina ni la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales pudo determinar el motivo verdadero detrás de la llegada de tantos delfines a las costas de Ushuaia. Por ahora se manejan algunas hipótesis, y la primera apunta a que quizás lo que buscaban los animales era alimento, pero que al buscarlo se perdieron.

Por otro lado, la segunda teoría habla de que probablemente los delfines nadaron escapando de un barco de la zona; y la última está relacionada a que, debido a la presencia de ballenas en el Canal de Beagle donde siempre suelen estar, quizás huyeron en busca de refugio.

Lo que sí pudo afirmar la doctora en Ciencias Naturales, Licenciada en Biología e investigadora adjunta del CONICET del Grupo de Mamíferos Marinos, Natalia Andrea Dellabianca en conversación con Infobae es que estos delfines ya habían sido vistos en la costa: "Su aparición no fue repentina: venían dando vueltas por el lugar desde el día anterior. Hasta el momento no teníamos registros de ellos adentro del canal porque, por lo general se los ve pasar por la zona del Estrecho de Magallanes. Ahora ¿por qué se vararon acá? Todavía no lo sabemos".