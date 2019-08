20 definiciones de exfuncionario K sobre la crisis económica post PASO

El economista Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Cristina Kirchner y ahora parte del equipo de Alberto Fernández, analizó este jueves en el programa de Luis Novaresio (A24) las medidas económicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri después de la semana crítica que sucedió a las elecciones primarias del domingo.

Álvarez Agis, quien destacó que el presidente del Banco Central actuó bien, dijo, entre otras cosas, que cree que el BCRA todavía “está en condiciones de frenar esta situación”, que los mercados se dejaron llevar por el “pánico” creyendo que Fernández “es Fidel Castro”, y que solo se puede tomar una medida concreta para detener la crisis: “ controlar el dolar”.

A continuación, el análisis en 20 claves:

~ "Lo que vimos el lunes y el miércoles fue pánico, a veces son injustificados; pero este era bastante justificado. Hablando con un inversor, me dijo: 'En un país normal, el domingo el presidente llama al otro candidato y lo felicita por el triunfo. Ustedes arrancaron al revés'".

~ "La noticia del domingo fue inesperada y creo que el Gobierno cometió un error grave al descalificar a su rival y ponerlo en un lugar muy complicado para los Mercados. Si vos decís que la fuerza que estaba empatada con cambiemos es comunista y saca 47 puntos, es un lío bárbaro".

~ "El mercado no está indicando una situación donde Alberto Fernández es Cristina Kirchner. El mercado está indicando una situación donde Alberto es Fidel Castro. Y nosotros sabemos que Alberto no es Fidel".

~ "Estamos en un momento político e institucional muy endeble, entonces ningún actor tiene cierta legitimidad y poder político para decir 'es hasta acá' o 'esperen un poco', como en el ejemplo de las naftas. Entonces el peligro es que empecemos con una carrera dólar-precio".

~ "La reacción del Banco Central estuvo bien, porque soltó al mercado y cuando llegó a un precio que le molestó, vendió reservas. Sandleris hizo bien, porque no solo cuidó las reservas, sino logró que el Mercado sobre reaccionara. Se tiene que lograr que el mercado pierda contra el Banco Central, si no no parás más la corrida".

Álvarez Agis: "El kirchnerismo no resolvió el problema estructural de la economía, el dolar"

~ "Este Central está en condiciones de frenar esta situación, siempre que sea una en la cual nos asustamos y el BCRA nos ordena, si estamos en una situación de 'Puerta 12', no hay reservas en el mundo que alcancen".

~ "El dólar de 45, era alto, pero te daba empate. Con el 60 ganás si los precios no siguen de atrás y no muy rápido y fuerte. 60 es un precio de pánico y no necesitamos ni control de importaciones, ni cepo; porque es carísimo y no quedan sobrantes para comprar dólares a fin de mes. 60 es un precio de recontra equilibrio, porque es un precio de pánico".

~ "El Presidente en estos últimos días está tomando medidas que francamente son incomprensibles. Desde lo que dijo el domingo y lunes hasta lo que hizo en las últimas horas. En este contexto no tiene mucho sentido el entramado de medidas que está tomando el Presidente, porque el punto principal es parar el dólar".

~ "Hay tres medidas que tomaría: la primera sería controlar el dólar, la segunda controlar el dólar y la tercera controlar el dólar. Después charlamos. Sólo con el BCRA en esta situación alcanza. Hoy el Central está gordo, está fuerte. El Central hasta marzo de este año tenía la paradoja de tener un arsenal enorme y el FMI no se lo dejaba tocar":

~ "El Banco Central está en condiciones de frenar la situación siempre que la situación sea una en la que el si nos asustamos y enseguida entra y lo ordena. Ahora si es una situación de pánico no hay reservas en el mundo que alcancen".

~ "Hay acuerdos de precios que son racionales y otros que son dementes. Yo formé parte de un gobierno que hizo los dos".

~ "Si vos le decís al sector de naftas 'yo garantizo el precio del dólar y les propongo ir recuperando de apoco el precio de la nafta', es razonable. Pero si no hay legitimidad de decir cuál es el precio del dólar no tenes legitimidad para pedirles que te aguanten".

~ "Bajarle el IVA está bien si identificas que el problema es el margen que tienen los sectores de comercialización. Bajar impuestos es un diagnóstico que se corresponde con que la tasa de ganancias está deprimida, pero ahora, además de eso, lo que están más deprimido son los salarios".

~ "El UVA funcionaba con una tasa de inflación promedio, de acá a los próximos 20 años, de 14% anual. Lo último que deberíamos haber hecho es promover un sistema de crédito que solo funciona si bajas la inflación en un país que no la baja desde hace casi 100 años".

Álvarez Agis: "El sistema previsional es fuente de gastos pero también de crecimiento"

~ "La inflación del próximo mes va a ser el doble de lo que fue en julio. Hay dicho de saber popular que dice que 'Argentina cada 10 años se la pega, cada 6 meses nos la estamos pegando'".

~ "Yo entré al kirchnerismo a liberar el cepo. Nosotros pensábamos que teníamos que liberar la compra de dólares al mismo tiempo que lograbas generar fuentes genuinas de dólares. La puesta de Macri fue dar libertad y como el mercado pensaba que conmigo todo iba a cambiar, iban a empezar a entrar. Pero todo eso no pasó".

~ "Primero hay que estabilizar el dólar antes de dar dinero a la sociedad, porque cuando la empezó a gastar entra en la rueda de la economía y tenés que ver dónde termina".

~ "Esta crisis es un tercio de lo que fue el 2001, el problema es que hay una hipótesis que no podemos descartar: 'que estemos locos'. Que cuando un candidato gana por el 47 y que salga un referente de tu partido y diga vamos a ganar por el 51. ¡Estamos locos!".

~ "Con mucha suerte, con mucha suerte y con viento a favor, en 7 años se va a controlar la inflación. Si tenemos un problema tan viejo y estructural, hay que entender que tiempo".

~ "El problema más grave de Macri es su ideología, que es el esquema económico neoclásico, que implica que cualquier intervención del Estado te genera una solución subóptima".

~ "Tomamos la deuda más grande de la historia argentina, que es 95% del PBI, que es casi 390 mil millones de dólares y la plata se la fugaron. La deuda es como la 'falopa', al principio es rica pero al final te mata. Le fuimos a pedir toda nuestra facturación dos veces y a la tercera cuando le dijeron que no, volvieron y dijeron: 'No nos prestaron'. Ese fue el problema".

D.S.