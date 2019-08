Economistas no creen en los anuncios de Macri: "Son un manotazo de ahogado"

Por segundo día consecutivo, el presidente Mauricio Macri anunció medidas con el objetivo de atenuar el impacto de la devaluación que sufrió el peso esta semana tras conocerse los resultados de los comicios primarios en los que perdió ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, por 15 puntos porcentuales.

Las medidas de este jueves se centraron en la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un puñado de alimentos de la canasta básica, y el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios UVA hasta diciembre.

Para Miguel Boggiano, economista y CEO de Carta Financiera, "los anuncios tienen muy pocas chances de generar una reactivación". "Lo único que buscan es tratar de recuperar los votos que se perdieron y dar la señal de que están haciendo algo", opinó ante la consulta de PERFIL.

En este sentido, agregó: "No hay mucho que puedan hacer, esto es un manotazo de ahogado. ¿Por qué se hace ahora y no antes?". Según sus estimaciones, la quita del IVA tendría un costo de 4 mil millones de pesos. "Claramente, todo esto es para calmar las ansiedades de la gente, pero esto es un problema para después", alegó en diálogo con este medio.

En cuanto al impacto que podrían tener estas medidas en el consumo, sostuvo: “Quizás sean un aliciente, pero con el salto del 20% del dólar todo lo que se recupera con estas medidas te lo saca el dólar de un zarpazo. En el mejor de los casos quedás empatado”.

Economistas cuestionan cómo se financiarán los anuncios con "tufillo electoral" de Macri

Por su parte, Federico Furiase, economista y director de EcoGo, consideró que las medidas anunciadas por el Presidente "llegan tarde", al tiempo que puso en duda la la capacidad del Estado para "financiar todo esto".

"El presidente está en modo emergencia electoral", sostuvo en diálogo con Luis Majul en La Tarde De CNN. "Terminan siendo medidas populistas de corto plazo. Pan para hoy y hambre para mañana. No sé si esto está conversado y aprobado por el Fondo Monetario", agregó.

"Lo que se necesita para estabilizar el dólar y la inflación es una señal política tanto de Macri como de Fernández priorizando la gobernabilidad", aseguró el economista. Y concluyó: "Hoy tuvimos una reacción positiva de los mercados porque subieron los bonos y bajó el Riesgo País. Tuvo que ver con el cierto diálogo y disponibilidad de manejar la transición entre el presidente y el candidato del Frente de Todos".

Por otro lado, la economista Mara Ruiz Malec aseguró que "algunos productos ya tenían un iva reducido" aunque advirtió que "es posible que esto traslade rentabilidad al empresario en vez de bajar los precios, sobre todo en un contexto de inflación donde para el consumidor es difícil distinguir cuánto 'menos' suben los precios por esta medida". "Lavagna lo hizo en el 2002....mucho no funcionó. A esto sumale que es una medida con vigencia sólo hasta fin de año", agregó.

Respecto de las medidas de ingreso directo como los bonos de 2 mil pesos y la asignación universal por hijo precisó que "van a traer alivio", pero volvió a destacar que "de nuevo, será solo temporal y no compensa lo que los trabajadores vienen perdiendo y van a perder en los próximos meses en materia de poder adquisitivo".

Por último, manifestó que no le queda claro "cómo se financiará". "Aliviar la situación de los y las trabajadores es indispensables. La inflación debería compensar aumentando la recaudación. Pero cuidado, si el resultado fiscal no da como se espera, dado que es parte del acuerdo del fondo, podría generar nuevas turbulencias. No estaría mal tener un plan b en materia de financiamiento, pensar alguna fuente adicional", concluyó.

