7 ideas para entender por qué se escapa el dólar libre

Mayor emisión monetaria. Desde el 10 de diciembre pasado, el Gobierno acudió a la emisión monetaria, aún antes de la emergencia sanitaria. Se calcula que la base monetaria creció desde entonces un 50%, lo que en principio aumentaría los pesos en circulación. Salvo el tradicional tirón de la demanda monetaria de fin de diciembre y enero (había más necesidad para pagar gatos y compromisos laborales), en febrero no se absorbió y marzo comenzó el drenaje para mitigar el efecto social de la cuarentena. Esto no se volcó directamente a los precios, pero la corriente ya se siente en algunos productos y el dólar siempre es un termómetro sensible.