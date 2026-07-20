A cuánto abrió el dólar blue hoy, martes 21 de julio

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 21 de julio

El dólar blue hoy cotiza este 21 de julio a un valor en el mercado de $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 21 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 21 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

Los salarios le ganaron a la inflación en mayo, según el INDEC

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 21 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.510,40 para la compra y $1.514,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 21 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 21 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 21 de julio a $1.572,40 para la compra y $1.572,90 para la venta.

Exportaciones de vino: los espumantes argentinos impulsan la recuperación del sector vitivinícola en junio

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 21 de julio a $1.950 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 21 de julio en $1.572 para la compra y $1.573,89 para la venta.

La canasta de servicios públicos de julio en el AMBA fue de casi $300.000 y aumentó 53% en un año

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 416 puntos básicos este martes 21 de julio.