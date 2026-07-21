Cuál es la provincia que encabeza el ranking de la inflación en 2026

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional marca la evolución general de la inflación en la Argentina, distintas provincias elaboran sus propios indicadores, que permiten observar diferencias en la dinámica de los precios según la región.

Los datos más recientes muestran que existen importantes variaciones entre las jurisdicciones en el primer semestre de 2026, impulsadas por factores como el peso de los servicios, el costo del transporte, la estructura de consumo y las características económicas de cada distrito.

El ranking de inflación por provincia

De acuerdo con los últimos índices oficiales difundidos por las direcciones provinciales de Estadística, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:

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1. Chaco: 17,8%

2. Neuquén: 17,3%

3. Santa Fe: 17,1%,

4. Jujuy: 17,0%

5. Tucumán: 16,8%



¿Por qué varía la inflación entre provincias?

Aunque el INDEC publica el índice nacional, varias provincias cuentan con mediciones propias. Las diferencias se explican por distintos factores:

* La composición de la canasta de bienes y servicios.

* El peso que tienen alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos en cada región.

* La evolución de los precios locales.

* Las particularidades de las economías regionales.

Por ese motivo, una provincia puede registrar una inflación superior o inferior al promedio nacional en un mismo período.

Qué rubros impulsaron las subas

Entre las divisiones que habitualmente muestran los mayores incrementos se encuentran:

* Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

* Alimentos y bebidas no alcohólicas.

* Transporte.

* Restaurantes y hoteles.

* Salud.