A cuánto abrió el euro blue hoy, martes 21 de julio

A cuánto cerró el euro blue hoy, 21 de julio

El martes 21 de julio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.808,75 para la compra y $1.847,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 21 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 21 de julio cotiza a $1.635 para la compra y $1.735 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 21 de julio

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 21 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.268,15 para la compra este martes 21 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este martes 21 de julio

Este martes 21 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.635 comprador y $1.735 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

La canasta de servicios públicos de julio en el AMBA fue de casi $300.000 y aumentó 53% en un año

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 21 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el martes 21 de julio en el mercado paralelo a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.