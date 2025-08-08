A cuánto cerró el dólar blue hoy 8 de agosto del 2025

El dólar blue hoy viernes 8 de agosto de 2025, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue

El dólar paralelo cerró con un valor en el mercado de $1305,00 para la compra y $1325,00 para la venta y se disparó en la jornada de este viernes 8 de agosto tras la estabilidad que mantuvo durante las últimas semanas.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), 8 de agosto cerró en $1285,00

para la compra y $1335,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra en $1327,70 para la compra, $1329,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1326,80 para la compra y $1269,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1329,00 para la compra, y en $1335,01 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1742,00.

Los consumos en moneda extranjera pueden ser por utilización de productos digitales, plataformas de streaming o compras en el exterior.