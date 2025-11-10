El dólar blue hoy lunes 11 de noviembre, cerró en $1.425,00 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

A cuánto cerró el dólar Blue este lunes 11 de noviembre de 2025

Cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El dólar "blue" es el tipo de cambio paralelo, ilegal y sin regulación.

A cuánto cerró el dólar Oficial este lunes 11 de noviembre del 2025

Cerró a $1.395,00 para la compra y $1.445,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.

A cuánto cerró el dólar MEP

Cerró a $1.452,20 para la compra y $1.453, 0 para la venta. El Dólar MEP surge de la compra-venta de bonos en el mercado local.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

Este lunes 11 de noviembre el dólar contado con liquidación cerró a $1.470,90​ para la compra y $1.471,80​ para la venta. Se utiliza para sacar divisas del país mediante la compra-venta de bonos.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 11 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar cripto

El USDT, una stablecoin, cotiza cerca de $1.453,21​ para la compra y a $1.471,10 para la venta. Dólar Cripto es el valor de las stablecoins atadas al dólar.

A cuánto cerró el dólar tarjeta

Cerró a $1878,50 para la venta (BNA). Es el dólar oficial con Impuesto PAIS y percepción de Ganancias/BBPP.

A cuánto cerró el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este lunes 11 de noviembre en el mercado formal para la compra $1.590 y $1.690 para la venta.

A cuánto cerró el euro blue hoy 11 de noviembre

En el mercado informal, el euro blue hoy cerró este lunes 11 de noviembre cerró a $1.684,29 para la compra y $1.688,03 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este viernes 7 de noviembre dicho índice ubicó al riesgo país en 603 puntos básicos.