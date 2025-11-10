A qué se debe la caída del riesgo país en el comienzo de la rueda bursátil

El economista, Alejandro Bianchi, habló con Canal E y analizó la reciente baja del riesgo país y las señales económicas del Gobierno, en especial el anuncio de recompra de bonos 2029 y 2030, y los movimientos en torno al tipo de cambio y las bandas cambiarias.

“Por lo menos parece que va a arrancar positiva la semana. Los AR en Estados Unidos subiendo entre 2 y 3%. El riesgo país ya está en 596 puntos, debajo de los 600 y creo acercándose a la zona de emisión”, explicó Alejandro Bianchi, quien destacó que el mercado respondió con optimismo al anuncio de recompra.

La caída del riesgo país y los anuncios de Luis Caputo

Asimismo, consideró que el anuncio del ministro Luis Caputo “de que saldrían a comprar deuda de la más corta, que está cotizando, recordemos, a 65 más o menos centavos por cada dólar, está haciendo caer el riesgo país y probablemente las emisiones que hagan, las hagan un poco más largas”.

Según Bianchi, esta decisión busca “mejorar ese perfil de deuda que tiene Argentina para los próximos años, que en los próximos cuatro años tenemos pagos por encima de los 20.000 millones de dólares por año”.

Se estima una modificación de las bandas cambiarias

En los últimos días, surgieron versiones sobre una posible modificación de las bandas cambiarias. “Todavía no está, no lo escuché de una fuente oficial, pero sí apareció en varios lados de Twitter esa información que dentro de un mes podría llegar a modificar la banda del 1 al 1,5%”, señaló.

El economista hizo un llamado de atención sobre la manera en que se comunican estos temas: “A mí me llama la atención que el ministro de Economía, en un evento cerrado, haga un anuncio de semejante magnitud por un tema ético. No sería del todo ético, pero bueno, está por todos lados dando vuelta la noticia”.

Y agregó: “No debería ser comunicada en un evento cerrado, por más que enfrente esté JP Morgan o quien sea. Tendría que ser un anuncio más público. Ese tipo de cosas hay que cuidarlas, porque si no le estás dando a un jugador muy importante en el mercado información privilegiada, que no es algo muy ético”.