A cuánto cerró el dólar Blue hoy, martes 3 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 3 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 3 de marzo cerró 1.385,00 para la compra y $1.435,00 para la venta.

Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo en marzo 2026

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 3 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy martes 3 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.436.50 para la compra y $1.437,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 3 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.480,80 para la compra y $1.481,90 para la venta.

Crecimiento económico: “Los que están perdiendo son los sectores que tienen que ver con lo productivo”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.480,90 para la compra y $1.481,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 3 de marzo a $1.859 como referencia de dólar tarjeta.

Caen los bonos y el riesgo país trepa a 588 puntos mientras los ADR's se hunden hasta 14%

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 588 puntos básicos este martes 3 de marzo.