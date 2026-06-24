A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 24 de junio

El dólar blue hoy cerró este 24 de junio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 24 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 24 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

La industria salió al cruce del DNU de Milei que flexibiliza la importación de máquinas usadas: "Es un paso atrás"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 24 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 24 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.500,60 para la compra y $1.503,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 24 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 24 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 24 de junio a $1.546,20 para la compra y $1.546,60 para la venta.

“El haber mínimo que cobran más de 4 millones de jubilados sólo cubre hasta el 30% de la canasta”, dijo Eugenio Semino

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 24 de junio a $1.943,50 como referencia de dólar.

Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 24 de junio

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 24 de junio en $1.549,57 para la compra y $1.552,29 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 436 puntos básicos este miércoles 24 de junio.