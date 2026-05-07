A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 7 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 7 de mayo

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 7 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 7 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

Javier Milei prometió un "súper RIGI" con "mayores ventajas" que el original

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 7 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 7 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.428,90 para la compra y $1.430,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 7 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 7 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 7 de mayo a $1.484,40 para la compra y $1.484,80 para la venta.

Caen acciones y bonos argentinos, mientras el petróleo se desploma por expectativas de paz en Irán

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 7 de mayo en $1.482,20 para la compra y $1.482,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 7 de mayo a $1.846 como referencia de dólar.

Osvaldo Giordano tras los dichos del exministro: “Coincido con la crítica de Cavallo, el vaso está también medio vacío”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 521 puntos básicos este jueves 7 de mayo.