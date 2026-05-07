A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 7 de mayo
El jueves 7 de mayo de 2026, el euro blue hoy cerró a 1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 7 de mayo
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 7 de mayo cerró $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.
Javier Milei prometió un "súper RIGI" con "mayores ventajas" que el original
Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este jueves 7 de mayo
Este jueves 7 de mayo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.
Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.
Bonos en dólares de Argentina suben tras mejora de calificación de Fitch
El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.199,57 para la compra y $1.596,84 para la venta este jueves 7 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.
Caen acciones y bonos argentinos, mientras el petróleo se desploma por expectativas de paz en Irán
A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 7 de mayo
Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 7 de mayo el mercado paralelo cerró a $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.