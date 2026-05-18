A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 18 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, hoy lunes 18 de mayo

El dólar blue hoy cerró este lunes 18 de mayo a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy lunes 18 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 18 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

La UNC le responde al Indec de Milei: cómo es el Índice de Pobreza Multidimensional que medirá "más allá del ingreso"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 18 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 18 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.428,20 para la compra y $1.429,70 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 18 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 18 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 18 de mayo a $1.485,20 para la compra y $1.486,10 para la venta.

Julio Gambina cuestionó el superávit financiero: “Si se aplica la fórmula del FMI, hay déficit”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 18 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 18 de mayo en $1.482,80 para la compra y $1.482,90 para la venta.

BANCOR: cómo son los planes de refinanciación para empleados públicos endeudados

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 534 puntos básicos este lunes 18 de mayo.