A cuánto cerró el dólar hoy, martes 14 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 14 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 14 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 14 de abril el dólar blue cerró a $1. 335 para la compra y $1.385 para la venta.

El detrás de la suba de la nafta: “El incremento de los precios en los combustibles siguió el incremento de la inflación"

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, martes 14 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 14 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.406 para la compra y $1.408,30 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 14 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 14 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy martes 14 de abril a $1.463 para la compra y $1.463,60 para la venta.

Canasta básica: el salario mínimo solo da de comer para 17 días

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 14 de abril en $1.460,10 para la compra y $1.461 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 14 de abril a $1.800,50 como referencia de dólar tarjeta.

El riesgo país baja hasta el borde de perforar los 500 puntos y las acciones argentinas operan mixtas

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 517 puntos básicos este martes 14 de abril.