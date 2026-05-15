A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 15 de mayo

El dólar blue hoy cotiza este viernes 15 de mayo a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy viernes 15 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 15 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Luis Caputo anunció la adjudicación de 1.800 km de rutas: cuáles son las empresas ganadoras

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 15 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 15 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.426,60 para la compra y $1.429,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 15 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 15 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 15 de mayo a $1.485,80 para la compra y $1.486,40 para la venta.

Inflación de abril: por qué los alimentos desaceleraron y qué puede pasar en mayo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 15 de mayo en $1.486,140 para la compra y $1.486,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 15 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

Ramiro Tosi advirtió sobre las reservas: “Los meses más difíciles serán septiembre y noviembre”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 540 puntos básicos este viernes 15 de mayo.