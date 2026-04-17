A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 17 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 17 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 17 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 17 de abril el dólar blue cerró a $1. 340 para la compra y $1.390 para la venta.

Las repercusiones de la lluvia de dólares: “Hay un riesgo y es que al dólar, en vez de buscarle un techo, haya que buscar un piso”

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, viernes 17 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 17 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.410,20 para la compra y $1.411,60 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 17 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 17 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 17 de abril a $1.456,10 para la compra y $1.456,70 para la venta.

Ramiro Tosi analizó la inflación: “Los principales aumentos fueron educación, tarifas y transporte”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 17 de abril en $1.449,20 para la compra y $1.449,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 17 de abril a $1.807 como referencia de dólar tarjeta.

El riesgo país cerca de perforar los 500 puntos tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 518 puntos básicos este viernes 17 de abril.