A cuánto cerró el euro blue este martes 16 de septiembre

El euro blu​e hoy martes 16 de septiembre de 2025, cerró en $1.740,74 para la compra y $1.743,40 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de "sinceramiento", la brecha entre ambos disminuyó considerablemente.

¿Cuánto cotiza el euro hoy?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial martes 16 de septiembre cerró en $1.685 para la compra y para la venta $1.785.

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

Récord histórico en faena y producción de carne porcina: “Es el sector que más creció en los últimos 22 años”

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy?

El euro tarjeta también llamado turista, cerró en el mercado a en la punta compradora a $2.258,46 mientras que para la venta está a $1.643,42

¿A cuánto cerró el euro bloue hoy?

Cómo opera el euro en los diversos bancos de Argentina

Este 16 de septiembre, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $ 1.670,00 comprador y $ 1.770,00 vendedor.

Banco Nación: $ 1.680,00 comprador y $ 1.780,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.720,00 comprador y $1.780,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.667,60 comprador y $1.771,34 vendedor.

Banco Supervielle: $1.677,00 comprador y $1.786,00 vendedor.

“Hay una creciente competencia de Estados Unidos en nuestros mercados de harina de soja”

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy?

Por su parte, el dólar blue hoy martes 16 de septiembre cerró en el mercado paralelo a $1.435,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”.

El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos y que posee una cotización establecida.

El mercado rebota tras la presentación del Presupuesto 2026: Bonos y ADR's con subas de más de 4%

¿A cuánto opera el dólar oficial?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial, este martes 16 se encuentra en $.1430,00 y $1.480,00 para la venta.