Récord histórico en faena y producción de carne porcina: “Es el sector que más creció en los últimos 22 años”

El consultor en ganados porcinos, Juan Luis Uccelli, pasó por Canal E y se refirió a la situación del sector, el impacto de las políticas económicas y el rumbo del país tras el discurso presidencial. También remarcó el crecimiento del consumo de carne porcina, el desafío de las exportaciones y la necesidad de equilibrio entre estabilidad macroeconómica y poder adquisitivo.

Juan Luis Uccelli explicó que el sector porcino mantiene una tendencia positiva: “Venimos creciendo del año 2012 en adelante, no hubo ningún año que no se creciera con respecto al anterior. Entonces creo que es el sector que más ha crecido en los últimos 22 años”.

Crecimiento del consumo de la carne porcina en Argentina

Según detalló, el consumo ya se consolidó en la dieta argentina. “Oficialmente llegamos a los 18 kilos. Extraoficialmente, y sumando toda la carne que hay blanca y negra del mercado argentino, llegamos a los 23 kilos por habitante por año. Y es un número interesante porque ya estamos en la mesa de los argentinos”, describió.

Por otro lado, Uccelli advirtió sobre los costos: “Nuestros costos están dolarizados, el maíz, la soja tienen precios de Chicago, y los productos del núcleo vitamínico mineral, más los medicamentos también vienen de afuera y están dolarizados”.

La exportación de carne porcina mejoró su competitividad

Con respecto a la competitividad externa, señaló: “Hasta hace un mes y medio no éramos competitivos para exportar. Teníamos un cerdo muy caro con respecto al dólar. Al cambiar la relación del dólar con el peso, volvimos a ser competitivos y hoy empezamos a tener una participación un poco más interesante”.

Los principales destinos siguen siendo Asia y la región. “Nuestros principales mercados son el sudeste asiático, que ahí tenemos China, Singapur, Filipinas, Vietnam, y al mercado uruguayo acá localmente, que es un mercado interesante con precios bajos, pero que hoy podemos abastecer porque somos competitivos”, comentó el entrevistado.

Sin embargo, expresó que el volumen sigue siendo bajo: “En el 2020 llegamos a las 43.000 toneladas y este año vamos a cerrar en 16.000, 17.000 toneladas. Es un número bajo y la capacidad argentina para la exportación es muy interesante”.