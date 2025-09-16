En función de analizar la creciente competencia de Estados Unidos en el mercado de harina de soja y la política de comercio exterior de Argentina, que se estima que obliga a los productores a “malvender” su producción, este medio se comunicó con el analista del mercado agropecuario, Javier Preciado Patiño.

Javier Preciado Patiño explicó que la disputa arancelaria afectó a los farmers norteamericanos: “China no le está comprando soja a Estados Unidos, a los farmers. Y además, como Trump puso aranceles altos a las importaciones, los insumos y las cosas que utiliza salen mucho más caras. Y todo lo que es Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, que es parte de lo que se llama la Pradera del Norte, están perdiendo plata”.

Cómo impacta la política de biocombustibles de Estados Unidos a Argentina

Sin embargo, advirtió que la política de biocombustibles estadounidense genera un problema para Argentina. “Se está moliendo más soja que nunca en Estados Unidos, porque están incentivando el uso del aceite de soja como biocombustible y la Argentina es el principal exportador de harina de soja del mundo. Entonces lo que nos está ocurriendo es que hay una creciente competencia de Estados Unidos en nuestros mercados de harina de soja”.

Patiño mostró cómo cambiaron los flujos comerciales: “La harina es la línea amarilla, y vas a ver que en los últimos años pasó de exportar 10 millones, o sea que era un exportador casi marginal, a exportar 17 millones y medio para esta próxima campaña. Y en sentido inverso, fijate cómo la línea gris, que es la exportación de poroto, viene declinando”.

La participación de China en la compra de soja a nivel mundial

Sobre la misma línea, destacó el rol de China: “El 60% aproximadamente de toda la soja que en el mundo se vende y se compra, la compra China. Son unas 100 millones de toneladas por año. Y por otro lado está estancada, no es que siga creciendo como creció en los primeros 20 años de este siglo”.

Incluso, el entrevistado alertó sobre el aumento de compras chinas en Argentina. “La Argentina exporta 4 o 5 millones de toneladas de poroto de soja, y este año estamos exportando casi 9 millones ya. Son 4 millones menos de toneladas de soja que tiene disponible la industria aceitera argentina para poder procesar y exportar”, comentó.

Por otra parte, apuntó contra las decisiones del Gobierno: “Una política que hace que el productor tenga que malvender la soja a 320 mil, cuando la podría vender hoy a 435 mil. Y por otro lado, China que aprovecha ese boom de oferta de los productores, dice me la llevo. Y entonces se lleva 4 millones o 5 de toneladas de soja que podría haber tenido la industria aceitera”.