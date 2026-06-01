A cuánto cerró el euro blue hoy, 1 de junio

El lunes 1 de junio 2026, el euro blue hoy cerró a $1.771,75 para la compra y $1.739,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, 1 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 1 de junio cerró a $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.210,39 para la compra este 1 de junio como referencia de gastos con tarjeta

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A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 1 de junio

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Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este 1 de junio

Este lunes 1 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.640 comprador y $1.700 vendedor.

Los activos argentinos extienden las ganancias y el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 1 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el 1 de junio en el mercado paralelo $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.