A cuánto cerró el euro blue hoy, 24 de junio

A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 24 de junio

El miércoles 24 de junio de 2026, el euro cerró a $1.790,75 para la compra y $1.829,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 24 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 24 de junio cerró a $1.620 para la compra y $1.720 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.223,13 para la compra este miércoles 24 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 24 de junio

Este miércoles 24 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.630 comprador y $1.730 vendedor.

Banco Nación: $1.620 comprador y $1.720 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 24 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el miércoles 24 de junio en el mercado paralelo a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.