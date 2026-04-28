A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 28 de abril

El martes 28 de abril de 2026, el euro blue hoy cerró a 1.759,75 para la compra y $1.727,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 28 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 28 de abril cerró $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta.

Bonos rebotan y acciones argentinas caen en un contexto global pesimista

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.215,49 para la compra y $1.608,29 para la venta este martes 28 de abril como referencia de gastos con tarjeta

A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 28 de abril

Cómo llega Argentina a la nueva carrera aeroespacial

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este martes 28 de abril

Este martes 28 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.605,00 comprador y $1.705,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.640 comprador y $1.700 vendedor.

Roberto Rojas sobre la caída de reservas: "No va a impactar en la vida cotidiana de los argentinos"

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 28 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 28 de abril el mercado paralelo cerró a $1.410,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.La