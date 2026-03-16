A cuánto cerró el euro hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 16 de marzo

El euro blue hoy, lunes 16 de marzo de 2026, cerró a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 16 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 16 marzo cerró a a $1.550,00 para la compra y $1.650,00 para la venta.

Acciones argentinas caen, bonos en dólares suben y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.178,55 para la compra y $1.580 para la venta este lunes 16 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este lunes 16 de marzo

El Gobierno registró superávit financiero y primario en febrero

Este lunes 16 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.560,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Banco Nación: $1.550,00 comprador y $1.650,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.576,33 comprador y $1.666,65 vendedor.

Banco Supervielle: $1.570 comprador y $1.666 vendedor.

Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 16 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 16 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

La morosidad en tarjetas y préstamos supera el 10% y los bancos endurecen el acceso al crédito

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.