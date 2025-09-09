A cuánto cerró el real blue hoy, martes 9 de septiembre

El real blue hoy martes 9 de septiembre en el mercado informal cerró a $239,64 para la compra y $239,87 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy martes 9 de septiembre, cerró en $273,00 para la venta y $258,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $258,00 para la venta, mientras que la compra es de $354,90.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este martes 9 de septiembre a $1.375,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este martes 9 de septiembre cerró $1.375,00​ para la compra y $1.435,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 9 de septiembre cerró a $1.666,73 para la compra y $1.669,36 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.605,46 para la compra y a $1.635,00 para la venta.