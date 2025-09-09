A cuánto se vende el dólar en los distintos bancos este martes 9 de septiembre

La semana arrancó con fuerte volatilidad financiera para los mercados tras la derrota electoral del oficialismo en los comicios bonaerenses con un margen mayor a los 13 puntos con Fuerza Patria, un resultado totalmente inesperado que llevó a la divisa oficial a subir más de 5% en algunos tramos de la rueda, y ubicarse en $1460. Finalmente, el gobierno logró anclar la cotización oficial en $1.425 para la venta, tras una jornada caótica y ese es el valor en el que abre este martes.

En las primeras operaciones y a lo largo de la jornada, el mercado reaccionó con pánico a la victoria peronista. El dólar CCL saltó 3.45% (a $1.438) y el BNa llegó a abrir en $1.460 (el "escenario adverso" de JP Morgan) para luego retroceder.

Yanina Lojo: “Tenemos una sobrereacción del mercado porque no esperaba este resultado”

Así, a medida que las operaciones en el mercado iban en aumento, la divisa fue retrocediendo y terminó cerrando en la zona de los $1.425, una merma de $35 con relación a la apertura.

Ahora bien, en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta, aunque un banco lo comercializaba por encima de los $1.500, el Banco de Chubut, según las cotizaciones del site especializado Infodolar.

El dólar blue subió más de 1% en la jornada en niveles $1.380 para la venta, al tiempo que el dólar mayorista se ubicaba en $1.408 con un alza de 3,3%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.434,68, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 3,7% hasta los $1.442,46.

A cuánto venden los dólares los distintos bancos este martes 9 de septiembre

Este martes, la cotización de apertura de referencia (basada en el cierre del lunes) tiene sus diferencias respecto del Banco Nación (BNa) que lo hace en $1.425. A continuación, van algunas de las cotizaciones de los distintos bancos.

“El mercado se pregunta si el Gobierno puede tener un buen desempeño en las elecciones de octubre”

- Brubank: $1.435

- Banco Provincia_ $1435

- BBVA Francés: $1.430

- Banco de San Juan $1430

- Banco de Entre Rios: $1430

- Banco Ciudad: $1430

- ICBC: $1.437

- Banco Santander: $1.435

- Banco Supervielle: $1.438

- Bancor: $1440

- Banco Galicia $1440

- Banco Macro: $1.440

- Banco Patagonia: $1.440

- Banco Credicoop: $1.450

- Banco Piano: $1.450

- Banco de La Pampa: $ 1.445,00

- Banco Bica: $ 1.459,00

- Banco de Chubut: $1.496,25

