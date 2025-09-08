“El mercado se pregunta si el Gobierno puede tener un buen desempeño en las elecciones de octubre”

La economista de AdCap, Paula Gándara, en comunicación con Canal E, analizó el panorama postelectoral tras la derrota del Gobierno en provincia de Buenos Aires, la reacción de los mercados y advirtió sobre los desafíos inmediatos para el Gobierno.

“Una apertura negativa, tal cual como han dicho, lo estamos viendo. El dólar tocó 1.450, después bajó. El riesgo país está superando los 900 puntos básicos. Las acciones realmente están en baja y los bonos también”, señaló Paula Gándara.

Los mercados en situación de "estrés"

Asimismo, advirtió que este es solo el comienzo: “Recordemos que esta va a ser una situación de estrés y el primer impacto va a ser negativo. Después va a tener un valor y vamos a ver qué pasa, pero pensábamos que el primer impacto va a ser negativo y estamos todavía en las horas de la mañana”.

Uno de los puntos clave es la actitud que tendrá el Ejecutivo frente al dólar. “Según el esquema de bandas cambiarias que tiene el Gobierno, es lo que debería hacer. Ahora también anunció la semana pasada que iba a intervenir. No dijo cuándo, entonces, eso intensifica un poco la idea de que va a esperar hasta el techo”, explicó Gándara.

A su vez, sostuvo que la situación es incierta: “Hay que ver qué pasa en el medio. O hay que ver otra posibilidad que deje de ser súper útil. O sea, que se vaya un poco y después vuelva. Porque antes es una situación de estrés”.

La percepción del mercado sobre las elecciones de octubre

La economista vinculó la reacción negativa con el resultado electoral: “Nosotros nos fuimos el viernes a la noche pensando que la diferencia iba a ser de 5 puntos, de 7 puntos, pero iba a tener un buen desempeño en octubre. Creo que hoy el mercado se está preguntando si el Gobierno puede tener un buen desempeño en las elecciones de octubre”.

Y agregó: “Este resultado, tan por debajo de lo esperado, hace pensar y repensar qué va a pasar en octubre. Por eso es tan importante que el Gobierno, como dijo ayer el Presidente, dé señales de que escuchó y que esperamos qué es lo que va a ser con nuevas medidas”.