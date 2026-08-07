A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 7 de agosto

El dólar blue cotiza este viernes 7 de agosto a un valor en el mercado de $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 7 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 7 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

Ejecutivos de empresas prevén que la economía mejorará pero moderan sus expectativas

A cuánto cotiza el dólar MEP hoy, viernes 7 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.519,90 para la compra y $1.521,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 7 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 7 de agosto a $1.574,90 para la compra y $1.575,80 para la venta.

Mariano Gorodisch: "En la city ven algo peor que el riesgo kuka, el riesgo Miriam Bregman"

A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 7 de agosto a $1.976 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 7 de agosto

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 7 de agosto en $1.562,09 para la compra y $1.567,82 para la venta.

"No son declaraciones felices": la respuesta de la UIA al ministro de Economía tras sus dichos sobre la industria

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 434 puntos básicos este viernes 7 de agosto.