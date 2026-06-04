A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 4 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 4 de junio a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 4 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 4 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $ 1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 3 de junio

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 4 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 4 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1460,10 para la compra y $1462 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 4 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 4 de junio.

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 4 de junio a $1515 para la compra y $1515,60 para la venta.

El dólar oficial alcanzó su valor máximo desde febrero

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 4 de junio a $1.859 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 4 de junio en $1.513,14 para la compra y $1.514,63 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 500 puntos básicos este jueves 4 de junio.