A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 22 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 22 de junio a un valor en el mercado de $1460 para la compra y $1480 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 22 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 22 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1430 para la compra y $1480 para la venta.

El dólar oficial sube por cuarto día consecutivo mientras que las acciones argentinas caen en Wall Street

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 22 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1475 para la compra y $1478,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 22 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 22 de junio a $1507 para la compra y $1508,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 22 de junio a $1924 como referencia de dólar.

El dólar blue cerró en baja este viernes 19 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 22 de junio en $11520,65 para la compra y $1523,24 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este lunes 22 de junio.