A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 31 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 31 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 31 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 31 de marzo el dólar blue cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

La economía volvió a caer en febrero: el dato que anticipa un freno en la recuperación

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 31 marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 31 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.432,30 para la compra y $1.436,50 para la venta

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 31 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 31 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy martes 31 de marzo a $1.484,50 para la compra y $1.485,30 para la venta.

Encuesta: el 54 % de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno Nacional

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 31 de marzo en $1.472,60 para la compra y $1.472,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 31 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País cierra al alza en 631 puntos básicos en una jornada de volatilidad para los bonos argentinos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 631 puntos básicos este martes 31 de marzo.