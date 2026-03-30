El Riesgo País de Argentina finalizó la jornada de este lunes 30 de marzo de 2026 en 631 puntos básicos, según los datos proporcionados por Rava Bursátil. Este movimiento refleja una tendencia alcista en comparación con el cierre de la semana anterior, situándose nuevamente por encima del piso de los 600 puntos que había perforado días atrás. El comportamiento de los bonos soberanos en dólares, como los Globales y Bonares, fue dispar, lo que impidió una compresión de la tasa de retorno y mantuvo la presión sobre el diferencial de tasas con el Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno colocó US$ 131 millones en bonos en dólares con tasas de hasta 8,86%

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País (índice EMBI) inició la rueda con una tendencia al alza que se mantuvo hasta el cierre del mercado a las 17:12. El valor final se ubicó en los 631 puntos, lo que representa un avance respecto a los niveles registrados durante el viernes previo. Esta suba ocurre en un marco donde los mercados internacionales reaccionaron a la volatilidad del precio del petróleo y la fortaleza del dólar a nivel global, factores que suelen castigar la valuación de la deuda de países emergentes como Argentina.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador del JP Morgan mostró una volatilidad significativa. El pasado miércoles 25 de marzo, el índice había logrado perforar el techo de las 600 unidades, cerrando en 595 puntos básicos, lo que fue interpretado por analistas como una señal de optimismo temporal.

Sin embargo, esta mejora no logró sostenerse. Hacia el viernes 27 de marzo, el índice retrocedió posiciones hasta los 583 puntos en mínimos intradía, para luego rebotar con fuerza al inicio de esta semana. La fluctuación de los últimos cinco días hábiles evidencia una resistencia del mercado a consolidar valores por debajo de los 600 puntos, ante la falta de nuevos catalizadores locales que impulsen una demanda sostenida de títulos públicos.

El balance semanal arroja un incremento neto. Mientras que a mediados de mes el indicador se movía en la zona de los 550 a 580 puntos, la última semana de marzo ha devuelto al país a niveles superiores a los 630. Esta corrección técnica responde, en parte, a la toma de ganancias tras el rally alcista de los bonos que se observó a principios de marzo y a la incertidumbre sobre la acumulación de reservas en el Banco Central.

FN/ML