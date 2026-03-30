Tensión global impulsa al petróleo y los activos argentinos operan mixtos en una semana corta

Los mercados globales comenzaron la semana dominados por las tensiones derivadas de la guerra. El petróleo encadena un nuevo incremento, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el temor a una crisis energética de mayor escala.

Por otra parte, el S&P Merval en dólares sube y bonos soberanos operan mixtos este lunes en una semana corta marcada por los feriados de Pascuas. En tanto, el riesgo país supera los 620 puntos básicos.

Balance de la media rueda bursátil: "Estamos teniendo una rueda bastante positiva, con un índice de merval subiendo un 2%"

En Wall Street, los ADRs argentinos suben hasta 4,5% de la mano de Loma Negra, seguido por YPF (+4,1%) y Pampa Energía (+4%). Por el otro lado, IRSA cae en solitario un 0,1%. En el mes, la mayoría de los ADRs anotan mayoría bajas, a excepción de las energéticas que trepan hasta 33,4% liderados por YPF.

En la plaza local, los títulos en dólares alternan subas y bajas, liderados por el Bonar 2029N (+0,5%). En el otro extremo, el Global 2046 encabeza las bajas y retrocede 0,7%. En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan llega a los 621 puntos básicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,14%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,02%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,36% al alza.

En ese escenario, los futuros del crudo Brent suben 3%, hasta los US$ 108,5 por barril. La suba se da en un mes ya marcado por una tendencia alcista extrema: el petróleo acumula cerca de 60% de incremento en marzo, impulsado por interrupciones en el suministro global. Por otra parte, el crudo WTI avanza 2,9% hasta los US$ 102,4.

Cotización del dólar

En tanto, el S&P Merval sube 2,1% a 2.852.204,66 puntos en pesos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 1,8% a 1.928,96 puntos.

Los papeles locales anotan alzas generalizadas de hasta el 4,1%, con Aluar a la cabeza. A contramano, Ternium pierde 1,8%. En el Panel General las acciones avanzan hasta 5%.

Este lunes 30 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.394. El dólar Blue cotiza a $1405 para la compra y a $1.425 para la venta.

"Todos los caminos conducen a precios altos": el drástico pronóstico del FMI por la guerra en Medio Oriente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un duro diagnóstico sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente, calificándola como un nuevo choque global que está "empañando las perspectivas" de las economías que recién comenzaban a recuperarse de crisis previas. Según el organismo, el conflicto no solo representa un doloroso costo humano, sino que ha provocado una disrupción sin precedentes en el mercado energético y en las cadenas de suministro críticas.

El FMI destaca que, aunque el impacto se siente en todo el planeta, la vulnerabilidad es desigual. Los importadores de energía y los países con "escasos márgenes de maniobra" (bajas reservas) son los más expuestos.

El FMI también apunta al frente financiero. El organismo señaló que la guerra ya desordenó a los mercados: bajaron las acciones, subieron los rendimientos de los bonos y aumentó la volatilidad. Aunque por ahora el sell-off luce más contenido que en otros episodios globales, el endurecimiento de las condiciones financieras ya está en marcha.

Ese punto es central porque los mercados no miran sólo el precio del barril. También evalúan cuánto puede durar el shock, qué impacto tendrá sobre la inflación y cómo responderán los bancos centrales. Si la energía se mantiene cara, la desinflación global se vuelve más lenta. Y si la inflación tarda más en ceder, las tasas de interés pueden permanecer elevadas durante más tiempo. Esa combinación suele golpear primero a los activos de riesgo y a las economías con mayor necesidad de refinanciamiento.

El FMI advierte que en muchos mercados emergentes esa presión puede ser más severa. Tasas más altas y spreads más amplios encarecen el costo de la deuda, dificultan el acceso al financiamiento y amplifican la presión sobre monedas y reservas. En otras palabras, el shock petrolero no queda encapsulado en el mercado energético: se traslada a los bonos, al crédito, al tipo de cambio y al nivel de actividad.

FN