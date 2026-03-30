El Gobierno colocó US$ 131 millones en bonos en dólares con tasas de hasta 8,86%

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este lunes adjudicó un total de US$ 131 millones.

El menú incluyó dos bonos “hard dólar”. Por un lado, el título con vencimiento al 29 de octubre de 2027 (AO27) captó US$ 97 millones y convalidó una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una TNA de 5,00%.

Por otro, el bono con vencimiento al 31 de octubre de 2028 (AO28) adjudicó US$ 34 millones, con una TIREA de 8,86% y una TNA de 8,52%, mostrando un mayor rendimiento exigido por los inversores para plazos más largos.

El economista Federico Machado comentó que en la licitación hubo "baja demanda de los Bonares en la segunda ronda de la 'Lici'. Al Gobierno le ofrecieron 131 millones de los 200 millones que salió a buscar."

Desde una mirada crítica sobre la licitación de este lunes, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, sostuvo que el resultado “confirma que el financiamiento en dólares sigue siendo limitado”.

Además, advirtió que las tasas convalidadas, especialmente en los plazos más largos, “siguen siendo elevadas”, lo que a su criterio refleja que el mercado mantiene una percepción de riesgo significativa más allá del corto plazo.

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En la lictación anterior. se habían colocado US$ 150 millones en el bono AO27 a una TIREA de 5,12% y otros US$ 150 millones en el AO28 a 8,86%.

Caputo y la explicación del "Riesgo Kuka"

Sobre los resultados de esa última licitación, el ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado que en el tramo más corto de la curva —como el bono en dólares a octubre de 2027— una tasa nominal anual en torno al 5% implicaba un riesgo país implícito de apenas 117 puntos básicos, en línea con la compresión de spreads que el equipo económico interpreta como una señal de confianza en el rumbo económico.

Sin embargo, el propio funcionario marcó que la situación cambia a mayor plazo. En el bono con vencimiento en octubre de 2028, donde la tasa se ubicó en torno al 8,5%, el riesgo país implícito asciende a unos 460 puntos básicos, reflejando la mayor prima que exigen los inversores cuanto más largo es el horizonte.

En ese sentido, Caputo señaló que, a partir de la curva de rendimientos, puede estimarse una tasa forward cercana al 14,09%, a la que denominó “riesgo kuka”, en referencia a la incertidumbre que el mercado asigna a un eventual cambio en el rumbo económico hacia adelante.

FN