A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 13 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy miércoles 13 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 13 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Se necesitan $2.384.000 para ser clase media: “Hoy los argentinos tienen un tercio menos de poder de compra que en diciembre de 2023”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 13 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 13 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.414,50 para la compra y $1.425,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 13 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 13 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 13 de mayo a $1.478,50 para la compra y $1.479,20 para la venta.

Créditos del Banco Nación: la Cámara ordenó que intervenga Capuchetti y le sacó el expediente a Lijo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 13 de mayo en $1.477,70 para la compra y $1.477,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 13 de mayo a $1.826,50 como referencia de dólar.

“De acá a fin de año debería haber una inflación con recorrido a la baja”, indicó un economista

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 511 puntos básicos este miércoles 13 de mayo.