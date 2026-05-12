“De acá a fin de año debería haber una inflación con recorrido a la baja”, indicó un economista

El economista, Lucas Caratini, conversó con Canal E y se refirió a las perspectivas de inflación para 2026 y sostuvo que el Gobierno podría mostrar una desaceleración en el IPC durante los próximos meses, aunque advirtió que persisten tensiones vinculadas al dólar, las tasas y el escenario electoral.

Lucas Carattini coincidió con las estimaciones privadas que ubican la inflación de abril entre el 2,5% y el 2,8%, en línea con el dato difundido por CABA. “La particularidad que va a sostener este año es, obviamente, con el diario del lunes, parte del proceso de desinflación yo te diría que se abortó por dos razones”, afirmó.

Por qué no continuó la desaceleración inflacionaria

Según explicó, uno de los principales factores que interrumpieron la desaceleración inflacionaria fue “la salida de las LEFIs”, que “trajo una fuerte volatilidad de lo que es la tasa de interés”. A eso le sumó “toda la presión dolarizadora que obtuviste, obviamente, principalmente por el contexto electoral”.

En ese sentido, Carattini remarcó que el mercado sigue observando con atención el comportamiento del tipo de cambio y las bandas cambiarias. “A ver qué pasa, obviamente, el año que viene cuando volvamos a discutir el dólar, las bandas y las elecciones”, señaló.

Se estima una estabilidad de la inflación de cara a fin de año

Pese a las tensiones, consideró que el escenario base continúa siendo de desaceleración gradual de los precios. “Yo creo que este año vas a tener la particularidad de que fin de año, que incluso fin de año estacionalmente es un momento un poco más caliente, deberías ver una inflación muchísimo más controlada”, sostuvo.

El entrevistado planteó que el proceso podría continuar con una tendencia descendente durante los próximos meses: “Creo que este es un inicio, digamos, que de acá a fin de año, efectivamente, debería haber una inflación con recorrido a la baja”.