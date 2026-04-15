A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 15 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 15 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 15 de abril el dólar blue cotiza a $1. 335 para la compra y $1.385 para la venta.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.434.000 según el INDEC

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 15 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 15 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.409,30 para la compra y $1.414,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 15 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 15 de abril a $1.463,30 para la compra y $1.468,70 para la venta.

El NEA volvió a liderar la inflación: marcó 4,1% en marzo y acumula 11,5% en el año

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 15 de abril en $1.462 para la compra y $1.462,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 15 de abril a $1.800,50 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País argentino perfora los 530 puntos en una jornada de fuerte optimismo en los mercados

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 525 puntos básicos este miércoles 15 de abril.