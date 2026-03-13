A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 13 de marzo

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, viernes 13 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 13 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 13 de marzo el dólar blue cotiza a $1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta

Un juez declaró inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral

A cuánto cotiza los dólares financieros hoy, viernes 13 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 13 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.403,40 para la compra y $1.424,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 13 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 13 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 13 de marzo a $1.457,50 para la compra y $1.458,80 para la venta

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 13 de marzo en $1.464,20 para la compra y $1.464,30 para la venta.

.¿Qué cambia con la reforma laboral en los recibos de sueldo y el pago del salario?

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 13 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

Uno de cada cinco trabajadores asalariados en Argentina saltea comidas por problemas económicos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 568 puntos básicos este viernes 13 de marzo.