A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 15 de mayo de 2026

El dólar blue cotiza este viernes 15 de mayo a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy viernes 15 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 14 de mayo el dólar hoy cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Javier Milei habla en Neura tras el dato inflacionario de abril

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 15 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 15 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.418,80 para la compra y $1.431,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 15 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 15 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 15 de mayo a $1.477 para la compra y $1.478,10 para la venta.

Credenciales PAMI: cuáles son los formatos válidos y cómo obtener la nueva versión provisoria

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 14 de mayo en $1.481,70 para la compra y $1.481,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 15 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar

INDEC publica la inflación de abril: el Gobierno espera una baja, pero el piso aún no cede

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 525 puntos básicos este viernes 15 de mayo.