A cuánto cotiza el euro blue hoy, 21 de agosto

El viernes 21 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a $1844,75 para la venta y $1804,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 21 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 21 de agosto cerró a $1770,84 para la compra y $1675,88 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 21 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2302,09 para la compra este viernes 21 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 21 de agosto

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina, este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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Banco BBVA: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 21 de agosto

Por su parte, el dólar blue cerró hoy, viernes 21 de agosto, en el mercado paralelo a $1550 para la venta y $1530 para la compra.